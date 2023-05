Bucchioni: “Il Napoli deve essere un esempio per la Fiorentina. Ma Commisso ha già la stessa mentalità di De Laurentiis”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana, per parlare di Fiorentina ma non solo. Il primo commento è dedicato al Napoli e alla vittoria dello Scudetto: “Sono anni che fanno le coppe, più o meno importanti: queste rafforzano il proprio sistema economico. Da lì, facendo bene calcio con sostanza e scelte convinte, si cresce e si può diventare un esempio, anche per la Fiorentina. Ma mi pare che la mentalità di Commisso sia la stessa di quella di De Laurentiis: progetto, idee, lavoro. In soli quattro anni siamo già in una finale di coppa, forse due”.

E aggiunge: “Non esiste più il calcio dei grandi campioni o delle grandi famiglie proprietarie dello stesso club. Sono altri tempi. Adesso il calcio è finalmente un’azienda dove si programma, dove valgono le idee e il coraggio”.