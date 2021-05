Bucchioni: “Imbarazzante commentare le parole di Commisso. Io responsabile? Non ho mai fatto il presidente, faccio il giornalista”

Intervenuto su TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni, ha parlato così della discussa conferenza stampa di Rocco Commisso: “Sono allibito perché sono nel calcio da 50 anni. Non mi è mai capitato di assistere a uno show di questo tipo. Commisso non ha accettato contraddittorio sparando addosso a una categoria che avrà pure tanti difetti. Ho criticato Iachini come si fa tutti i giorni quando si parla di calcio. Poi ci sono anche i risultati che contano. Io responsabile? Io non ho mai fatto il presidente, faccio il giornalista: penso di aver imparato qualcosa di calcio in 50 anni, posso quindi dire se una squadra gioca bene o male. Iachini è stato criticato come gli altri. Di fronte alle parole di Commisso non servono commenti. Diventa imbarazzante commentarle certe cose. Ci sono stati colleghi insultati sul personale, sull’aspetto deontologico, accusati di fare soldi sulla Fiorentina. È un delirio comunicativo. Sull’intervento di Bennucci (Presidente Assostampa, ndr) ha chiuso mandando a quel paese il giornalista”.