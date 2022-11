Bucchioni: “Italiano ha avuto umiltà di mettersi in discussione, brava la società a proteggerlo. Fiorentina deve stare nella parte sinistra della classifica”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni a Radio Bruno tira le somme dopo le cinque vittoria di fila della Fiorentina. Ecco le sue parole su vari temi di casa viola: “Con la Salernitana si è vista una Fiorentina dominante, che trovava fluidità ed intensità, vero e proprio marchio di fabbrica dell’anno scorso. Sono ormai due settimane che ha trovato queste caratteristiche: la squadra è cresciuta, sta arrivando, i giocatori stanno progredendo e ci sono margini ulteriori. Ora c’è il Milan prima dello stop ma in quei mesi col campionato fermo non ho dubbi che Italiano lavorerà tanto sul campo e farà crescere giocatori che troveremo ancora più competitiva. La Fiorentina deve stare nella parte sinistra della classifica”.

Prosegue Bucchioni: “I momento di difficoltà ci sono stati, anche importanti. Ci siamo chiesti dove andasse questa squadra. Succede a tutti, tante squadre hanno avuto problemi. La Fiorentina ne è uscita grazie alla società che ha protetto il mister, messaggio chiaro per l’ambiente. Sarebbe facile incolpare l’allenatore ma così non è stato. Italiano poi ha grandi meriti; non dorme la notte per la Fiorentina. Non era abituato a gestire le tre gare settimanali ed ha dovuto cambiare tutto. Il bagaglio di esperienza si crea col tempo, si è adattato. Ha capito che il modo di giocare adottato lo scorso anno non era pensabile per tre volte alla settimana. La squadra è stata brava a seguire il tecnico e ad andargli dietro, questo anche perché Italiano ha credibilità. Ha avuto l’umiltà di rimettersi in discussione e non andare a sbattere col muro”.

Conclude: “Si è deciso di comune intento di intraprendere nuove strade, palleggiando meno e abbassando la difesa. La squadra verticalizza meglio, il centrocampo ha cambiato la propria disposizione, senza stravolgimenti di modulo, ma con una rotazione che porta uno degli interpreti più vicino alla punta. Bonaventura ha avuto un grave lutto ed ha sofferto per questo, non bisogna dimenticarlo. Ora si sta ritrovando e la squadra ha ritrovato qualità”.