Bucchioni: “Jovic è uno che potrebbe andare via già a gennaio: Cabral l’hai pagato. Dai nuovi mi aspettavo di più, sono tutti giocatori conosciuti”

Il noto opinionista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina di Italiano, tra l’attacco che non funziona e la prossima sfida di campionato:

“Credo che nel mese di gennaio uno tra Jovic e Cabral possa andarsene. Tra i due penso più il serbo, visto che può prendere decisioni quando vuole con il procuratore che ha. Il brasiliano invece l’hai comprato, è un valore. Ci vorrebbe uno come Arnautovic, già pronto”.

E poi sull’Inter e gli acquisti estivi: “Sabato sera mi aspetto una prestazione diversa, deve servire alla Fiorentina per ritrovarsi. Dai nuovi arrivati tutti ci aspettavamo di più, soprattutto perché sono calciatori conosciuti. Anche queste sono situazioni che non stanno girando per il verso giusto“.