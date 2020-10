Bucchioni: “La Fiorentina costretta a fare risultato. La squadra di adesso è superiore, Amrabat…”

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per commentare la sfida di domani tra la Fiorentina di Beppe Iachini e il neo promosso Spezia. Queste le sue parole: “Vincenzo Italiano teme davvero Iachini? Penso che le sue siano solo parole di facciata, indirizzate ai propri giocatori per tenere alta la tensione. I liguri sono neopromossi e falcidiati dalle assenze, il tecnico viola ha fatto bene ad agire così a livello psicologico, la Fiorentina deve vincere assolutamente. Amrabat fuori ruolo? Aspettiamo a dare giudizi preventivi, sono passate ancora troppe poche partite. Innanzitutto diamo tempo al ragazzo di entrare in condizione, perchè al momento non mi sembra in fortissima. La prima partita, magari mi sbaglio, l’ho visto anche un po’ sovrappeso, diverso da come era a Verona. Diamogli tempo per entrare nei meccanismi del nostro reparto e poi ne riparleremo. Credo che debba essere migliorata la fase offensiva. Se la squadra manca di soluzione offensive, come la Fiorentina contro la Sampdoria, è normale che il rendimento sia peggiore per tutti. La Fiorentina deve muoversi meglio senza palla, e credo che lo possa fare. Giocatori come Callejon e Ribery, anche se il gioco latita un po’, sicuramente ci saranno nuove opportunità. Questa è una squadra che ha caratteristiche tecniche e tattiche migliori di quelle della passata stagione, mi aspetto che di partita in partita si riescano a vedere miglioramenti che poi porteranno a risultati. Parliamo anche di Bonaventura, altro elemento di qualità superiore: con elementi del genere si potrà far crescere il gioco della squadra. La polemica sulla fascia a Chiesa? Iachini è stato un po’ un bischero a fare queste dichiarazioni in conferenza stampa. Non può venirmi a dire che Chiesa non stava concludendo la trattativa con la Juventus. Lo sapevano anche i sassi. Per lo meno ha ammesso di aver preso la scelta sbagliata”.

