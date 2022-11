Bucchioni: “La Fiorentina è tornata squadra dopo confronti aspri. Vorrei il Bodø/Glimt come avversario”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione attuale della Fiorentina: “Se dovessi scegliere chi prendere dal sorteggio, vorrei il Bodø/Glimt come avversario. Si presume che, a febbraio, la Fiorentina sia in una condizione ottimale con tante partite alle spalle, mentre in quel periodo il campionato norvegese è fermo. Sono anche calati, rispetto all’anno scorso. In ogni caso, la Fiorentina non deve avere paura dei possibili avversari, ma di sé stessa e dei suoi limiti“.

Sulla crescita della squadra: “Se sa giocare come ha mostrato, la Fiorentina non avrà problemi. Ieri è vero che l’avversario era facile, ma non vedevo da un po’ movimenti così fluidi e coordinati. Anche mentalmente, la Viola ha voluto dare una dimostrazione di essere tornata squadra ed è così”.

E aggiunge: “I momenti positivi attuali nascono ovviamente da un periodo di crisi. Le tensioni ci sono state, è sicuro che c’è stato un confronto, anche aspro, su cosa cambiare e come fare“.