Bucchioni: “L’amministrazione costringe i tifosi viola ad arrangiarsi. Un’enorme penalizzazione per la Fiorentina, sarebbe stato opportuno pensarci un po’ di più”

A proposito del nuovo stadio della Fiorentina, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Se avessi la bacchetta magica, proverei a fare un passo indietro fino a due anni fa per non farsene di nulla. Mi preoccupa il disinteresse generale: mi sfugge come mai in questo lunghissimo periodo non si sia accorto nessuno di questa spiacevole situazione. Probabilmente andava fatta una riflessione un po’ più approfondita: così ci rimettono cittadini e contribuenti”.

E aggiunge: “Forse la cosa più logica è cercare un’alternativa in città (chiaramente da risistemare), ma anche lì servono altri soldi da sborsare. L’amministrazione avrebbe dovuto prevedere con largo anticipo tutto questo, adesso ha moralmente comunicato ai tifosi “arrangiatevi”. Ma poi tutto questo penalizzerà enormemente la Fiorentina, dai punti di vista sportivo ed economico”.