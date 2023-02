Bucchioni: “Non voglio dire che la Fiorentina è già in finale, ma la Cremonese non può indovinare sia andata che ritorno. Terzic? Ora la Fiorentina ha un’alternativa rispetto a Biraghi”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno la vittoria di ieri della Fiorentina contro il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia. Tra le sue considerazioni, si è soffermato su Terzic e Amrabat:

“La Cremonese può far bene una partita, ma in gara doppia è più facile superarla. Napoli e Roma l’avrebbero ribaltata se ci fosse stato un ritorno. Non voglio dire che la Fiorentina è già in finale, ma la verità è che loro non possono indovinare due gare su due”.

E sui singoli: “Mandragora può sostituire benissimo Amrabat, se sta bene è una risorsa. Sa giocare sia con che senza palla. Terzic? Ora c’è un’alternativa a Biraghi, rispetto all’anno scorso quando il serbo era spaventato. Adesso è migliorato e la fase difensiva la fa meglio di Biraghi. Ieri ho visto un cross alla Pasqual“.