Bucchioni: “Penso che Ranieri giocherà titolare mentre Italiano potrebbe sorprendere Inzaghi con Jovic. La speranza è che i nerazzurri si credano superiori”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno in vista dell’imminente finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter. Bucchioni ha toccato vari temi nel corso del proprio intervento. Ecco le sue parole: “Le sensazioni sono positive anche se l’abbersario è molto più forte. Il calcio però non è il tennis, ci sono tante variabili. La Fiorentina sa neutralizzare bene le altre squadre, logico che non dovrà sbagliare nulla. Un po’ di testa l’Inter l’avrà anche alla Champions League. La Fiorentina mette in campo dei valori, non è arrivata per caso in finale”.

“Penso che domani all’Olimpico Ranieri giocherà titolare, è in grande condizione ed è un marcatore. Anche se tecnicamente è più modesto di Igor e Quarta, sa sempre dove stare e non lascia buchi. Agli altri due abbiamo visto fare delle cose orrende. Non ho dubbi che giocherà Castrovilli accanto ad Amrabat. Italiano sta cercando di capire come stia Cabral negli ultimi allenamenti per scegliere il centravanti. Alla fine immagino giocherà Cabral, ma c’è una riflessione in corso, potrebbe esserci una scelta a sorpresa visto come prepara le gare l’Inter“.

E ancora: “E’ essenziale far perdere delle sicurezze all’Inter, per metterla in difficoltà. A Milano la Fiorentina ha sofferto le palle inattive e le ripartenze, quindi dovrà cercare di pressare nella maniera migliore possibile. La speranza poi è che i nerazzurri pensino inconsciamente di essere superiori. Inzaghi però è bravo a preparare le finali e non mi pare il caso di quest’Inter.