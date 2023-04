Bucchioni: “Rocco superstar, sta vincendo tutte le battaglie. Nardella si è infilato in un vicolo cieco, trovi quei 55 milioni…”

A Radio Bruno il commento alla conferenza stampa di Commisso, da parte di Enzo Bucchioni:

“Titolerei ‘Rocco padrone’ o ‘Rocco superstar’, perché il titolo deve essere una sintesi perché sta vincendo tutte le battaglie, a parte quella dello stadio. Però anche lì ha detto delle cose pesantissime sulla politica italiana, il paese è paralizzato dalla burocrazia, dall’arte del non fare facendo finta di fare. Ce la raccontano già fatta da 2-3 anni e non sanno ancora dove andrà a giocare la Fiorentina durante i lavori.

L’ipotesi che Rocco possa fare un nuovo stadio è tramontata, non si può imbarcare in una via così dopo 4 anni. Firenze aspetta che il sindaco si tolga da solo da una situazione complicata in cui si è infilato. Nardella deve trovare questi 55 milioni per arrivare a un risultato, la Fiorentina non si metterà certo di mezzo ma rimanere nel guado sarebbe un disastro.

Quelli che sappiamo poi perdono da soli, chi per anni ha sparlato, raccontato cose non vere, chi attaccava Italiano dove è finito? Non è che si debba rimarcare. Questo oggi Rocco non l’ha fatto e ha fatto benissimo, deve guardarli dall’alto con un sorrisetto. Rocco è partito non benissimo, ha fatto i suoi errori e ha capito quale strada imboccare: ha i soldi, ha idee e energie e stanno arrivando anche risultati”.