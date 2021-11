Bucciantini: “A Firenze Pioli fece un grande lavoro con una squadra sconclusionata, ma non fu capito”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Nonostante le assenze in difesa, credo che sabato i viola non si snatureranno. Anzi, un’emergenza del genere potrebbe anche esaltare la squadra di Italiano. La Fiorentina dovrà sbagliare pochi passaggi, ed essere più coraggiosa del solito. Giocando nella metà campo del Milan avremo qualche chance, se concediamo spazio ai rossoneri si fa difficile. Non a caso il Verona, con un grande ritmo, ha messo in difficoltà il Milan“.

E poi ha aggiunto: “Quando Pioli era a Firenze, io contestavo chi voleva Di Francesco o altri allenatori perché secondo me Stefano era meglio. In viola ha fatto un grande lavoro, con una squadra sconclusionata che aveva Veretout e Chiesa come giocatori più forti. Arrivare ottavi con quei giocatori fu un grande risultato, ma la gente non lo capì perché aveva ancora negli occhi la squadra di Montella e Sousa“.