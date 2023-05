Bucciantini: “Dodô sembrava Dani Alves con la Sampdoria. Bella l’esultanza di Jovic al gol di Terzic, Commisso ha sempre avuto le giuste priorità”

A Radio Bruno il giornalista di Sky Marco Bucciantini ha analizzato le recenti vicende di casa Fiorentina, dalla conferenza di Commisso alla vittoria roboante con la Sampdoria.

Ecco cosa ha detto l’opinionista e tifoso viola: “Alla fine i risultati sistemano le cose. Commisso è uno che quando parla va a dritto. Penso che gli ultimi tre mesi della fiorentina meritassero le parole di commisso. La Fiorentina ha la possibilità di vivere una stagione storica. In primis da parte del presidente c’è una bella idea imprenditoriale, è un momento da vivere con la propria gente, qualsiasi sia il clima ed il rapporto. Credo che Commisso abbia sempre avuto le priorità giuste, e stavolta le ha raccontate bene. Commisso è la comunicazione di se stesso; quando si parla troppo dei propri nemici poi sono loro a diventare la tua comunicazione. La vicenda stadio un po’ lo rafforza, per come si sta risolvendo. Questo paese non ha aiutato il privato per l’ennesima volta. Si nega di fatto il concetto di infrastruttura: essa non è un’opera d’arte ma deve cambiare continuamente”.

“Dodô sta dimostrando appartenenza, divertimento per ciò che fa. Bello veder esplodere un giocatore che sapevamo essere forte, lui lo è. Sembrava Dani Alves come atteggiamento. Chi meglio di lui in Serie A? Devo dire che Di Lorenzo è forte. Bene anche Castrovilli, che dà un’ulteriore alternativa a Bonaventura e Barak. Son convinto che arriveranno anche i gol di Gonzalez. Mi è piaciuto tanto come Jovic abbia rimediato ad un gol fallito facendo un assist da terra. Il serbo ha i numeri, sa giocare a calcio, faccio fatica ad abbandonarlo. E come ha esultato quando ha segnato Terzic? Abbiamo bisogno che Jovic si senta incluso nella Fiorentina“.