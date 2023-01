Bucciantini: “La Fiorentina non ha cercato certezze in attacco e Cabral ne è la conferma. Mandragora? Ancora fatico a comprendere il suo acquisto”

L’opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto in casa Fiorentina:



“Non credo che la situazione non sia grave, è più serio che non si sia riusciti a lavorare in un reparto. Non si sono cercate certezze per l’attacco. Per Cabral era difficile riprodurre i gol che faceva in Svizzera. In Serie A è più difficile segnare, su di lui la valutazione è stata sbagliata“.

E su Italiano: “L’unica “colpa” che gli imputo è aver fatto rendere la squadra dell’anno scorso come una da oltre 60 punti. I giocatori quest’anno non mi paiono peggiorati, ma ad esempio non ho mai capito l’acquisto di Mandragora, per dirne uno”.