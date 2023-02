Bucciantini: “Lo sfogo di Commisso non è più grave di quelli precedenti. Coppa Italia? Vorrei la Juve in finale”

Il giornalista tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina di Commisso, che dopo la partita contro il Torino ha nuovamente attaccato il sistema calcio italiano. Infine un commento, piccante, su una possibile finale di Coppa Italia:

“Se c’è da temere delle reazioni dopo le parole di Commisso? Che il calcio sia malato non è lui il primo ad accorgersene. Il suo è stato uno sfogo, ma non più alto di quelli fatti in precedenza”.

E poi: “Chi vorrei in finale di Coppa Italia? La Juventus. L’Inter gioca bene questo tipo di competizioni e Inzaghi ne ha sbagliate poche di finali”.