Bucciantini: “Viste le assenze di Castrovilli e Bonaventura Italiano ha dovuto provare qualcosa di nuovo. La mossa Ikoné non ha funzionato”

Il giornalista, opinionista, nonché tifoso viola Marco Bucciantini, è tornato a parlare della sconfitta di ieri della Fiorentina contro la Juventus in Coppa Italia: “Dispiace per il risultato, ma ciò che mi impressiona nelle due sfide con la squadra di Allegri è la mole di conclusioni dei gigliati, ben 40 tiri in porta della Fiorentina. Con i bianconeri ti ricordi il dominio del gioco, ma non la limpidezza della squadra. Questo tipo di partite la Juventus le sa vivere. Viste le assenze di Castrovilli e Bonaventura Italiano ha dovuto provare qualcosa di nuovo”.