Budel: “Fiorentina-Sassuolo uno spot per il calcio italiano. Se fossi un tifoso viola, sarei felice di andare allo stadio e vedere una squadra del genere”

L’ex giocatore e oggi telecronista per DAZN, Alessandro Budel, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “È stata una partita bellissima ieri, tra due squadre che hanno giocato a viso aperto. Peccato solo per l’espulsione di Biraghi, che ha rovinato i minuti finali della gara. L’arbitro doveva capire il contesto e la dinamica dell’azione: quando giochi a pallone, le braccia le usi. Il terzino della Fiorentina ce le aveva basse, è stato Berardi a cercare il contatto. Chi ha giocato a pallone sa benissimo che se il gomito è basso, non ci può essere l’ammonizione”.

Continua così Budel: “Non sembrava una partita del campionato italiano, probabilmente è stata una delle gare più belle che ho commentato nell’ultimo periodo. Se fossi un tifoso della Fiorentina, sarei felice di andare allo stadio e di vedere una squadra del genere al di là dei risultati. Il clima che si respirava ieri al Franchi era stupendo, i tifosi hanno caricato la squadra. Vlahovic? Non mi aspettavo questa crescita ulteriore, è sempre pericoloso. Appena gli lasci un minimo di spazio, ti ammazza”.