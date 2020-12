Buffon fa scoppiare la polemica: frase blasfema del portiere della Juventus, ma il Giudice Sportivo non prende provvedimenti

Gigi Buffon torna a fare discutere. Il portiere della Juventus, che tornerà in panchina domani contro la Fiorentina, è sceso in campo contro il Parma compiendo parate importanti ma anche scatenando polemiche.

Il motivo? Un’espressione blasfema che con lo stadio vuoto si è sentita chiaramente attraverso la televisione. In particolare Buffon, rivolgendosi al giovane compagno Portanova, ha detto: “Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o”.

A far discutere però non è stata tanto la frase di Buffon, certamente non il primo calciatore a proferirla, quanto il provvedimento che è stato preso nei suoi confronti. Anzi, faremmo meglio a dire che non è stato preso. Il giudice sportivo non ha infatti inflitto alcuna squalifica al portiere, in quanto non ha ricevuto dalla Procura federale il materiale necessario per prendere provvedimenti. Ad esserne infastiditi sono stati in particolare i tifosi della Roma, che la scorsa settimana avevano visto la squalifica per lo stesso motivo del centrocampista Cristante.