Buone notizie dal Marocco: anche Amrabat torna ad allenarsi in gruppo

Lo staff medico del Marocco aveva diagnosticato un “infortunio muscolare alla coscia” per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, che in questi giorni ha raggiunto il ritiro della nazionale. Insieme a lui, tre giorni out dagli allenamenti di gruppo anche per Yassine Bounou eNoussair Mazraoui, entrambi acciaccati.

Ieri, nell’ultimo allenamento del Marocco, il trio è tornato regolarmente a disposizione in gruppo, alla vigilia di quella che sarà la sfida contro il Cile in amichevole. Il match è in programma stasera alle 21:00.