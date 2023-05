Buongiorno: “Fiorentina super tosta, non sarà affatto facile. Italiano? Nonostante il modulo diverso, fa un calcio molto simile a quello del Torino”

Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, prossimo avversario della Fiorentina (domenica ore 15), ha parlato ai canali ufficiali della Lega di Serie A, anticipando la sfida di campionato. Sentite come ha parlato della squadra di Italiano:

“Non sarà sicuramente facile, ma io, come i miei compagni, ce la metteremo tutta come in ogni partita. Fiorentina squadra super tosta: nonostante giochi con un modulo diverso da noi, interpreta un calcio molto simile. Per ottenere i tre punti occorrerà vincere i duelli a metà campo, mi aspetto tanti uno contro uno: chi la spunterà in quelli riuscirà a prendersi la vittoria”.