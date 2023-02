Buso: “Contro il Verona sarà uno spareggio importante per la Fiorentina. Jovic non dimostra quell’attaccamento alla squadra che gli potrebbe dare continuità”

L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina Renato Buso ha parlato in un’intervista concessa a serieanews.com, intervenendo anche sulla situazione in casa viola. Queste le sue parole:

“E’ ancora indecifrabile. In Europa esprime un gioco diverso perché ha meno stress ed anche perché affronta squadre che hanno una lettura diversa rispetto a quelle italiane. In campionato fa fatica, deve stare molto attenta. Lunedì ha uno spareggio molto importante contro il Verona. La situazione per i viola potrebbe diventare difficile, soprattutto se dovesse perdere. Ha un percorso ancora lungo da fare sia in Coppa Italia che in Conference League, però deve avere sempre un occhio di riguardo alla Serie A”.

“Gli attaccanti viola sono giocatori completamente diversi. Cabral ti dà l’idea di fare di tutto per segnare, mentre Jovic, che tecnicamente è più forte, non dimostra quell’attaccamento alla squadra che ti dà la sensazione di poter giocare con continuità”