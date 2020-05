Bussolin: “Facciamo un parcheggio, miglioriamo i collegamenti, ricostruiamo lo STADIO. Ma la Fiorentina deve rimanere al Franchi”

Il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin è tornato a parlare dello stadio della Fiorentina con un post su Facebook: “Voglio bene alla Fiorentina e a Firenze. Penso che prima di spostare lo stadio fuori dalla città le dobbiamo tentare TUTTE. È scomodo? Creiamo un parcheggio, miglioriamo i collegamenti: SVILUPPIAMO il quartiere, ma non facciamolo morire. Casca a pezzi? Ricostruiamolo: allo stadio si va per vedere le partite, non per fotografarlo. Voglio bene al Franchi e scenderei in piazza per difenderlo: il Franchi è della Fiorentina e la Fiorentina è del Franchi”.

