Bussolin: “Inaccettabile la propaganda da “Salvatore della Patria” di Nardella in merito allo Stadio Franchi. Un risultato pessimo volto a tener fuori dai giochi un investitore privato importante e fastidioso sul panorama politico”

Tramite la propria pagina Facebook, il consigliere comunale e capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin ha replicato così alle parole del Sindaco Dario Nardella sulla questione STADIO: “Inaccettabile la propaganda da “Salvatore della Patria” di Nardella in merito allo Stadio Franchi. Dopo essersi fatto scippare il centro sportivo fallisce miseramente con l’opzione Mercafir, incitando così Commisso a valorizzare l’ipotesi Campi Bisenzio. La palla passa al Ministero e, anziché andare a Roma a far valere le ragioni di Firenze, decide di starsene con le mani in mano sancendo una frattura insanabile tra Fiorentina e Amministrazione comunale. Un risultato pessimo ma studiato, volto a tener fuori dai giochi un investitore privato importante e fastidioso sul panorama politico e gestionale della città. Ma per fare cosa? Promettere di realizzare il restyling coi soldi pubblici senza un’idea di futuro. Nardella bocciato”.

