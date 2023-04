Cabral, Cabral e ancora Cabral: un ferro caldissimo da battere su cui si può fare un’eccezione

Era indubbiamente dai tempi dell’addio di Vlahovic che la Fiorentina non godeva di un rendimento simile da parte di un attaccante: il 2023 di Arthur Cabral è importante, con ben 9 gol tra Serie A, Coppa Italia e Conference, al netto anche di un piccolo infortunio a gennaio. Mai era stato individuato un titolare con la limpidezza con cui si può ritenere tale ora l’ex Basilea. Si sa quanto il calcio, e lo sport in generale, viaggi su momenti e fasi di picco: ecco Cabral sembra proprio veleggiare su un apice della forma che sarebbe un peccato non cavalcare. Dalla sua ha anche un’età e una condizione invidiabili, che magari rendano meno stringenti le esigenze di turn over. Per questo, stanchezza accumulata permettendo, l’ideale sarebbe rinnovare la fiducia il più possibile al brasiliano, fosse anche per questioni di continuità che in quel reparto fanno sempre la differenza. Le logiche di rotazione sono doverose in un mese in cui la Fiorentina giocherà a ritmi e con frequenza forsennati ma per il centravanti forse si può fare un’eccezione.