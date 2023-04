Cabral e Gonzalez ruggiscono a Cremona e la Fiorentina fa un primo passo verso la finale di Coppa Italia

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Cremonese-Fiorentina 0-2 (18′ Cabral, 73′ rig. Gonzalez)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora (86′ Castrovilli); Gonzalez, Barak (69′ Bonaventura), Ikone (86′ Brekalo); Cabral.

90’+4 Finisce qui! La Fiorentina vince l’andata della semifinale di Coppa Italia per 2-0 in casa della Cremonese grazie ai gol di Cabral e Gonzalez.

90’+3 Brekalo serve Castrovilli che va al tiro in area, pallone che termina alto.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

88′ Dessers riceve il pallone in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, interviene in modo impeccabile Terracciano in uscita.

86′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Mandragora e Ikone, vanno in campo Castrovilli e Brekalo.

84′ Fiorentina ancora all’attacco: sugli sviluppo di un calcio d’angolo va al tiro Igor non trovando però il bersaglio.

82′ Cambio nella Fiorentina: esce Cabral, torna in campo Jovic.

80′ Conclusione a giro di Martinez Quarta, bella parata di Sarr.

78′ Va al tiro Afena-Gyan ma centra in pieno il petto di Igor in area.

76′ Ultimo cambio nella Cremonese: esce Benassi, va in campo Lochoshvili.

73′ GOOOOL! GONZALEZ!!! Conclusione dal dischetto dell’esterno viola di sinistro e 2-0 per i viola!

72′ L’arbitro va a rivedere l’azione e assegna il calcio di rigore per la Fiorentina. Espulso Aiwu per il tocco di braccio.

71′ Tripla occasione per la Fiorentina! Cross di Dodô per il colpo di testa di Cabral, para Sarr; sulla respinta tiro-cross di Ikone allontanato dal portiere, tira ancora Cabral e Aiwu respinge con il braccio!

69′ Primo cambio nella Fiorentina: esce Barak, c’è Bonaventura.

68′ Azione d’attacco che si conclude con il tiro alto di Amrabat.

66′ Altro cambio per i padroni di casa: esce Ciofani, tocca ad Afena-Gyan.

63′ Cambio nella Cremonese: esce Bianchetti, va in campo Sernicola.

62′ Espulso un membro dello staff della Fiorentina per proteste.

60′ Che occasione per la Cremonese! Dessers innesca Buonaiuto in area, che sbuccia il primo tentativo di tiro, mentre il secondo viene parato e respinto da Terracciano.

58′ Azione della Fiorentina con Cabral che va al cross, allontana il pallone di testa Aiwu.

55′ Ritmi calati in questa fase di gara, nonostante la Cremonese stia provando a fare più movimento rispetto al primo tempo.

52′ Conclusione da lontano di Barak, pallone che finisce in curva.

49′ Occasione per la Cremonese! Azione personale di Dessers, che dribbla Igor e poi va al tiro in porta calciando però addosso a Terracciano.

47′ Mandragora recupera un pallone e lo serve a Ikone che va a calciare verso il secondo palo, devia fuori Vasquez ma non viene assegnato il calcio d’angolo per i viola.

46′ Inizia il secondo tempo. Nella Cremonese c’è un doppio cambio: escono Tsajout e Castagnetti, tocca a Desser e Buonaiuto.

45’+3 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina sta vincendo a Cremona per 1-0 grazie al gol siglato di testa da Cabral, ma i viola hanno sprecato tantissime altre occasioni.

45’+2 Conclusione di Martinez Quarta, Sarr alza il pallone sopra la traversa con la punta delle dita.

45′ Assegnati tre minuti di recupero.

43′ Ikone serve Dodô che va sul fondo e crossa in area, fa suo il pallone Sarr in uscita alta.

40′ Proteste da parte dei viola per un contatto tra Pickel e Gonzalez in area della Cremonese, ma l’arbitro Mariani non concede il possibile calcio di rigore.

38′ Il primo ammonito della gara è Martinez Quarta per una gomitata a Tsajout in un contrasto aereo.

35′ Lancio lungo di Aiwu a cercare Ciofani, interviene Terracciano in uscita al limite dell’area.

32′ Fiorentina che continua ad essere padroni del campo, la Cremonese cerca di arginare come può le scorribande offensive dei viola.

29′ Porta il pallone fino in area Gonzalez, poi Barak lo serve a Biraghi che però calcia sopra la traversa.

28′ Occasione per la Fiorentina! Cross di Ikone sul secondo palo, va Gonzalez di testa ma colpisce il pallone spedendolo addosso a Sarr.

26′ Malinteso tra Biraghi e Terracciano, con il primo che alza a campanile un pallone rischiosissimo che il portiere viola deve allontanare con i pugni.

24′ Gonzalez serve Cabral a destra e si lancia in area per ricevere un eventuale cross, ma il numero 9 viola prova a rigiocare il pallone a centrocampo.

21′ Fiorentina che continua ad attaccare, la Cremonese è schiacciata dietro adesso.

18′ GOOOOOL!!!!! CABRAL!!!!! Cross di Biraghi in area e l’attaccante viola apre le marcature di testa. 1-0 per i viola!

15′ Prova il colpo di tacco lontano dalla porta Cabral su cross di Biraghi, pallone che finisce fuori di poco.

13′ Occasione per Cabral, che va al tiro di controbalzo che esce di pochissimo!

11′ Possesso palla della Fiorentina, che sta dominando in fase di costruzione.

8′ Opportunità per la Cremonese! Tsajout si presenta in area e va al tiro, ci arriva Terracciano con la punta delle dita per deviare la conclusione.

5′ Doppia occasione per la Fiorentina! Barak apre in area per Ikone che va al tiro sul secondo palo, para Sarr; sulla respinta va direttamente Barak ma anche il suo tiro viene neutralizzato dal portiere della Cremonese.

2′ Gioco fermo per alcuni fumogeni lanciati in campo in prossimità della porta difesa da Terracciano.

1′ Inizia la gara allo ‘Zini’! Forza viola!

Al Giovanni Zini di Cremona, alle ore 21, Cremonese e Fiorentina scendono in campo per giocarsi l’andata della semifinale di Coppa Italia. In finale, una fra Inter e Juventus, ma prima la banda di Italiano dovrà superare il solo all’apparenza facile ostacolo che gli si palesa davanti stasera nel primo round. Esodo di tifosi viola in Lombardia per una partita che ha il sapore di appuntamento con la storia.

