Cabral e quello scatto impressionante

Niente gol per il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, nel corso della partita contro lo Spezia.

L’attaccante brasiliano non è stato però un corpo estraneo alla squadra durante il match contro i liguri. Ha lottato, ha cercato di tenere i palloni che gli arrivavano, ha preso una traversa in acrobazia (anche se l’arbitro ha ravvisato un suo fallo nella circostanza).

Ed ha anche fatto vedere di essere in possesso di doti atletiche non indifferenti perché è stato suo lo scatto più importante della gara. 34,02 km/h questa la velocità raggiunta dall’ex Basilea nel corso della gara contro i liguri. Nessuno nel match ha raggiunto questo livello, nemmeno Dodô che è velocissimo di suo, è in grandi condizioni di forma…e ha toccato i 33,39 km/h.