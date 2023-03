Cabral: “Jovic? Non posso dire che sia il mio migliore amico, ma neppure il contrario. Difficile l’alternanza, se sei un calciatore vuoi giocare sempre”

Intervistato da La Nazione, il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, ha descritto così il tecnico Vincenzo Italiano: “È un grande allenatore, da quando sono arrivato qua ho imparato tanto con lui e voglio imparare di più perché conosce molto bene il calcio e può aiutarmi a crescere”.

Fin dall’inizio di questa stagione ha vissuto una ‘rivalità’ con Luka Jovic, alternandosi con il serbo sul terreno di gioco: “È stato difficile, perché tutti i calciatori vogliono giocare ogni partita. Se sei un calciatore e non vuoi giocare, meglio fare altro. Ogni giorno lavoro duro e meritarmi di scendere in campo…La rivalità la lasciamo al mister, sceglie lui chi deve giocare. Se lo fa lui non sono arrabbiato e viceversa, così abbiamo un rapporto normale di grande rispetto. Non posso dire che sia il mio migliore amico ma neppure il contrario: è un mio compagno”.