Cabral? Presente! Il brasiliano si candida per un posto da titolare

La Fiorentina si appresta a svolgere la seduta di rifinitura al Centro Sportivo Davide Astori prima della gara di ritorno delle semifinali di Conference League contro il Basilea.

Però una buona notizia c’è già perché Arthur Cabral continuerà a svolgere regolarmente il proprio lavoro con il gruppo. Giunti a questo punto possiamo dire che il brasiliano è completamente recuperato per questa sfida e che probabilmente sarà anche presente in campo come titolare.