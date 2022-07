Cabral torna a ruggire, Bonaventura illumina con le sue giocate. Terzic convince, Gonzalez è una garanzia

MOENA – Dal triangolare di oggi contro Brianza Olgitanese e Sanvitese, entrambe squadre di Eccellenza, sono emerse ottime impressioni direttamente dalla maggior parte dei giocatori utilizzati dal tecnico Vincenzo Italiano. Sugli scudi va senza dubbio Cabral, autentico mattatore nella prima partita con un poker da attaccante vero e che lo rimette in gioco nelle gerarchie di Italiano per il ruolo di centravanti. Anche Bonaventura ha brillato nella prima partita, due gol di alto livello con il suo piede sopraffino e grande intuizione al momento dell’assist. Discorso simile per Ikone, che è apparso fin da subito in palla con giocate personali e sfrecciate improvvise corredando la sua partita con assist e gol.

Non si può non menzionare Terzic in questa lista dei migliori in campo: il terzino serbo ha dimostrato solidità e grande spinta sulla fascia di sua competenza, tanto da sfornare ben due assist.

Grandi prove anche di Nico Gonzalez, che si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa e oggi ha chiuso i giochi nell’ultima partita con un grandissimo gol, e di Saponara che ha ubriacato più volte con la palla al piede i diretti avversari.

Ci si aspetta invece ancora di più da Sottil, che può diventare molto più concreto al momento del tiro, e di Biraghi che non è stato impeccabile sia nel passaggio che nel cross.