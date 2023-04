Cabral va a caccia di record in quel di Monza: con un altro gol raggiungerebbe un ex viola suo connazionale

Tra i probabili protagonisti di Monza-Fiorentina c’è anche l’attaccante brasiliano Arthur Cabral, pronto a tornare titolare titolare dopo l’esclusione giovedì nel ritorno dei quarti di Conference League con il Lech Poznan. L’attaccante lunedì ha realizzato contro l’Atalanta il rigore dell’1-1 concessogli da Gonzalez e con 15 reti fino ad ora in 40 partite ha tanti motivi per non fermarsi, soprattutto quelli personali come sottolinea Tuttosport. Gli basta infatti un gol per raggiungere il connazionale Edmundo a quota 10 fra lo scorso campionato e questo, diventando così il quinto giocatore brasiliano della storia viola ad arrivare in doppia cifra in Serie A.

Tra pochi giorni, ovvero martedì, sarà inoltre il suo 25° compleanno. Una motivazione in più per la quale Cabral vuol lasciare il suo segno anche in Brianza.