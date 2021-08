Caccia agli esterni. Da Carrascal a Brekalo, la Fiorentina vuole fare un doppio regalo a Italiano

Il Corrriere dello Sport-Stadio di oggi si concentra sui possibili rinforzi richiesti dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, il quale vorrebbe almeno due esterni nuovi.

I nomi più suggestivi sono quelli di Jorge Carrascal del River Plate e Josip Brekalo del Wolfsburg. Il primo è nella lista di diverse società di Serie A, come la Juventus, il Verona e il Torino. La Fiorentina in questo caso ha dalla sua ha i buoni rapporti con la società argentina, dalla quale ha prelevato anche Martinez Quarta, che potrebbero alimentare la trattativa. Per il secondo invece, hanno preso informazioni Lazio e Atalanta in Italia e Betis, Siviglia e Real Sociedad in Spagna. Resta comunque un profilo che intriga i viola nonostante la numerosa concorrenza.

Non è detto poi che i viola possano scegliere di tenersi come jolly da calare altri nomi a sorpresa.