Caceres intanto fa già le prove da terzino adattato anche se in Ururuguay lo bocciano nonostante il trionfo in Colombia

Una super partita quella dell’Uruguay di un paio di notti fa in Colombia: la Celeste ha vinto per 3-0 con le reti di tutti i suoi attaccante, Cavani, Suarez e Darwin Nunez. Nella difesa a quattro del ct Tabarez c’era anche il viola Martin Caceres, nonostante l’arrivo in ritardo dopo la querelle per la bolla da violare in casa Fiorentina. Il classe ’87 ha giocato da terzino bloccato a quattro, con Godin e Gimenez al centro, un po’ il preludio a ciò che potrebbe toccargli anche a Firenze con le nuove idee di Prandelli. La difesa “pari” è sempre stato un mantra del tecnico di Orzinuovi, mentre la Fiorentina degli ultimi tempi ha usato sempre e solo uno schieramento a tre. Caceres in carriera invece ha giocato un po’ in tutti i ruoli, rendendosi così jolly molto importante per le sue squadre. Il difensore per altro è stato bocciato dopo la prova in Colombia, a causa di qualche svarione di troppo nel corso del primo tempo del match, non costato però nulla ai suoi.

