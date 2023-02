Calamai: “A Torino è andata in scena la sconfessione delle scelte di Barone che aveva suggerito al diesse Pradè di informare Firenze che la società non aveva mai pensato di acquistare un centravanti”

“La Fiorentina si ritrova senza un vero centravanti. Errori che lasciano il segno. Non a caso ha una montagna di punti in meno rispetto alla passata stagione”. Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, parte da questa considerazione sul momento dei viola.

E poi scrive: “Ieri nella sfida contro la Juve mister Italiano è partito con Cabral e Jovic in panchina proponendo un non centravanti come Kouame. La sconfessione delle scelte del suo Direttore (Barone ndr). Che aveva suggerito al diesse Pradè di informare Firenze che la società viola nel mercato non aveva mai pensato di acquistare un centravanti. Sbagliare è umano (e nel calcio è quanto mai facile) ma perseverare…”.