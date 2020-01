Calamai: “Chiesa non può essere un problema. Ecco come vedo la Fiorentina del futuro”

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, parla così a Radio Bruno Toscana: “Contro il Napoli firmerei per un pareggio. Quello che potrà fare la differenza è sicuramente Chiesa, totalmente diverso rispetto agli ultimi mesi. Sta meglio, arriva fresco all’appuntamento: deve essere lui a fare qualcosa di speciale. Sul mercato la Fiorentina deve andare a comprare giocatori di qualità provenienti da squadre di un livello inferiore. Sulla stregua di Pulgar e Lirola, Kumbulla sarebbe un buon acquisto. Bisogna cominciare ad alzare il livello in maniera importante. Gasperini? Chi ha offeso ha sbagliato, questo è innegabile. Mi ha fatto piacere che Barone si sia scusato con l’Atalanta a fine partita. Chiesa non può essere un problema, vorrebbe dire che siamo diventati fortissimi. La Fiorentina è in un percorso il cui approdo finale non può non essere il 4-3-3 con Chiesa, Cutrone e Ribery: dalla panchina Vlahovic pronto a subentrare”.