Calamai: “Hanno ragione Commisso e Gasperini, è sleale il confronto tra le società sane e quelle piene di debiti che utilizzano facili dribbling per continuare a vincere”

“Siamo costretti a competere con squadre con miliardi di debiti, noi virtuosi con milioni di utili”. Questo il grido di dolore lanciato dal tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

“Più o meno il concetto ribadito a più riprese dal presidente della Fiorentina Commisso – sottolinea il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un editoriale pubblicato da Tuttomercatoweb – Il calcio fatto di bilanci sani, di cessioni sofferte per restare sempre nei parametri giusti e di tante idee per restare ai vertici è stanco di misurarsi con chi utilizza facili dribbling per continuare a vincere”.

E ancora: “Servono regole vere e sanzioni adeguate. Chi opera in maniera corretta deve essere premiato. Basta scorciatoie”.