Calamai: “Immagino il mercato della Fiorentina aggressivo perchè il proprietario è ricco, Iachini resta”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando del futuro di Beppe Iachini in viola: “Penso che la soluzione più giusta per la Fiorentina sarebbe stata quella di valutare l’allenatore in quei quattro mesi che mancavano alla fine. Il mio amico Beppe, finito un percorso, ovvero quello della salvezza avrebbe dovuto iniziare la Fase 2. Avrebbe dovuto dimostrare che non è solo l’allenatore dell’emergenza ma uno che vince. Beppe resta, ma resterà con quel retropensiero che in molti hanno. Ovvero se è pronto per allenare una squadra da Champions”

E ha aggiunto: “Mi immagino un mercato della Fiorentina aggressivo perchè ha un proprietario ricco e che se lo può permettere. Poi il suo progetto benefico porterà un milione di euro per infermieri e ospedali”.