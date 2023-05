Calamai: “Italiano deve imparare ad accettare le critiche, non è facile trovare un presidente come Commisso che lo difende a spada tratta”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato anche di Fiorentina e del futuro del tecnico viola Vincenzo Italiano, accostato anche alla panchina del Napoli come successore di Spalletti. Queste le sue parole: “Italiano è un tecnico che ha idee, che vive più di sostanza che di apparenza. Si vede che è stato contaminato dal calcio di Zeman ma sta provando a trovare un calcio che abbia più equilibrio rispetto alla filosofia del suo maestro.

Se vince la Conference entra nella storia di Firenze. E avrà la forza di avere nella prossima stagione una rosa più competitiva. Però deve imparare a accettare le critiche e a gestire ancora meglio le partite. Niente di insormontabile. Si ricordi che non è facile trovare in giro per l’Italia e per il Mondo un Presidente come Commisso che nei momenti caldi, anzi bollenti, lo ha difeso a spada tratta”.