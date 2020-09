Calamai: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Douglas Costa, ma il sostituto di Chiesa non sarà né lui né Callejon”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Nella difesa della Fiorentina c’è troppo squilibrio tra titolari e riserve. Servirebbero non uno ma due difensori. Contro l’Inter Ceccherini in certi momenti è stato imbarazzante. Vlahovic? Era da mandare a giocare l’anno scorso o in una bassa Serie A o in un’alta Serie B. Oggi Vlahovic è un po’ meno giovane, qualcosa ha fatto vedere e ha delle richieste. Per tenerlo, la Fiorentina dovrebbe dargli un po’ di continuità dall’inizio, altrimenti è giusto mandarlo a giocare. Lo stesso discorso vale per Cutrone, o ci credi o non ci credi. Chiesa? Oggi 70 milioni non li prendi più. Credo che Douglas Costa verrà venduto e la Juventus porterà i soldi dell’incasso direttamente alla Fiorentina. Starà alla società viola valutare, perché l’offerta probabilmente sarà inferiore alla richiesta. L’importante è che la Fiorentina, nell’eventualità, si faccia trovare pronta con un sostituto. Secondo me non è Callejon e non è Douglas Costa, anche se sul brasiliano hanno chiesto delle informazioni. Sostituzioni di Iachini contro l’Inter? Ribery non lo avrei tolto neanche se me l’avesse chiesto, se fosse rimasto in campo D’Ambrosio non avrebbe segnato per restare in marcatura su di lui. E poi, perché Borja Valero e non Duncan?”.

0 0 vote Article Rating