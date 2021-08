Calamai: “La Fiorentina ha un gigantesco problema nella coppia difensiva centrale, non adatta al gioco di Italiano. Non mi interessa se si avvicina Orsolini, quanto giocare con trenta metri di campo scoperti alle spalle”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto così a Radio Bruno:

“La Fiorentina in questo momento ha un gigantesco problema nella coppia difensiva centrale. Se ne parla poco, ma senza due “mostri” lì nel mezzo è difficile giocare quel tipo di calcio, con la retroguardia sulla linea del centrocampo. Milenkovic se ne andrà, Pezzella viene offerto a destra e a manca. Igor è un buon giocatore e Quarta ha ampi margini di miglioramento, ma la difesa mi preoccupa. Arriverà Nastasic che la Fiorentina prende per vendere meglio Milenkovic, ma non può certo bastare”.

Continua così la firma della rosea: “Non mi interessa se dal mercato si avvicina Orsolini, quanto giocare con trenta metri di campo scoperti alle spalle. Il primo ruolo da coprire era quello del grande centrale difensivo che ti permette di giocare questo tipo di calcio, promosso da Italiano”.