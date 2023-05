Calamai: “Paulo Sousa è un’occasione persa per la Fiorentina. E’ arrivato a Firenze nel momento sbagliato”

Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, intervenuto su Lady Radio, in vista del match che questo pomeriggio la Fiorentina giocherà contro la Salernitana, ha ricordato alcuni episodi del periodo in Toscana vissuto da Paulo Sousa, ora sulla panchina della squadra campana.

“Il portoghese rappresenta un’occasione persa per la Fiorentina, perché è arrivato a Firenze in un momento in cui i Della Valle avevano deciso di mollare”.

E poi: “Aveva riportato la squadra viola in testa alla classifica come non succedeva da tempo, ma tutto è finito in pochi mesi. Tenerlo il secondo anno è stata una scelta sbagliata, anche perché si è dimostrato essere un uomo rancoroso”.