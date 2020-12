Calamai: “Sono stupito dalla pochezza della rosa, è sopravvalutata. Ribery in queste condizioni non può partire dall’inizio”

Dopo il recupero in extremis contro il Genoa di ieri sera, il giornalista Luca Calamai ha parlato così a Radio Bruno sollevando alcune questioni di casa Fiorentina: “Sono molto preoccupato dopo il match di ieri contro il Genoa. La Fiorentina non ha battuto una delle peggiori squadre del campionato, inoltre senza mai tirare in porta nella prima frazione di gara. Sono stupito dalla pochezza della rosa, è sopravvalutata. Ora serve qualcosa dall’allenatore, mi aspetto di più da Prandelli. Troppo poco un punto in tre partite contro squadre di bassa classifica. Ha tutti i giocatori a disposizione, un allenatore bravo deve fare scelte dolorose se necessario. Mi riferisco a Ribery, in questo momento non può partire dall’inizio”.

0 0 vote Article Rating