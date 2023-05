Calamai: “Un mese e mezzo fa la Fiorentina avrebbe vinto tranquillamente il match di andata col Basilea. Ora hai bisogno dell’exploit dei nomi importanti”

Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, intervenuto su TMW Radio ha parlato delle squadre italiane impegnate stasera nelle coppe europee, compresa, ovviamente, la Fiorentina.

“Un mese e mezzo fa – ha detto sulla squadra viola – avrebbe vinto il match d’andata tranquillamente. Ora c’è un’altra squadra che non ha quella capacità fisica. Pertanto mi aspetto l’exploit dei nomi importanti come Nico Gonzalez e Cabral, così come credo che l’esperienza di uno come Bonaventura possa risultare decisiva”.

E ancora sul match di Basilea: “Mi aspetto una partita lunga ed equilibrata, con la Fiorentina che dovrà avere pazienza perché deve saper centellinare le forze. Basta un gol per riaprire i giochi, quindi niente corse”.