Calcio interrotto in Europa? Macché, c’è un altro campionato importante che riparte

Mentre in Italia siamo ancora in attesa di capire chi tra Governo e Federazione decida di esprimersi ufficialmente sulle sorti del calcio, in Europa i campionati stanno ripartendo in alcuni paesi: dopo le news da Germania e Inghilterra e le intenzioni della Spagna, anche in Portogallo si fa sul serio. La Lega Calcio lusitana ha annunciato ufficialmente infatti, che giovedì 4 giugno ripartirà la Primeira Liga. C’è da dire che in terra portoghese l’emergenza sanitaria è stata di dimensioni inferiori rispetto all’Italia e alla vicina Spagna ma già dallo scorso 30 aprile c’era stato il via libera alle attività sportive all’aperto, calcio compreso. E a inizio giugno si tornerà in campo per completare la stagione.