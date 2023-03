Çalimbay: “Aggressione a Bianco un fatto triste. Ci siamo subito scusati con la Fiorentina”

L’allenatore del Sivasspor, Riza Çalimbay, è tornato sull’aggressione subita dal centrocampista della Fiorentina, Alessandro Bianco, nel finale della partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

“È un fatto triste – ha detto il tecnico turco – Non abbiamo avuto nessuno scontro con l’altra parte. Non abbiamo litigato con loro. Giovani ragazzi sono scesi in campo e hanno fatto quello che hanno fatto. Siamo andati dopo la partita dalla Fiorentina e ci siamo scusati con loro”.

L’aggressore di Bianco è stato arrestato praticamente subito dopo il suo gesto violento e processato per direttissima.