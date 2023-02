Il tecnico del Sivasspor, Riza Calimbay, ha commentato il sorteggio di Conference League, che ha accoppiato la sua squadra con la Fiorentina.

Ecco le parole dell’allenatore turco: “È uscita una delle squadre più forti. La Fiorentina è una squadra che partecipa alle coppe europee e ha voce in capitolo nel suo campionato. Mi fido della mia squadra, il nostro unico problema è che mentre giochiamo quelle due partite, in campionato andremo sempre in trasferta”.