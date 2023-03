Çalimbay: “L’aggressione a Bianco? Siamo tristi, non era mai successa una cosa del genere a Sivas”

L’allenatore del Sivasspor, Riza Çalimbay, ha stigmatizzato l’episodio accaduto nel finale della gara contro la Fiorentina, vale a dire l’aggressione in campo subita dal centrocampista viola, Alessandro Bianco.

In imbarazzo per l’accaduto, il tecnico turco ha detto: “Siamo tristi per quello che è accaduto, non era mai successa una cosa del genere a Sivas”. Ora la squadra turca rischia molto e potrebbe arrivare una lunga squalifica da parte dell’Uefa, oltre a sanzioni di tipo economico.