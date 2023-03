Çalımbay: “Non sopravvalutiamo la Fiorentina, ci presteremo attenzione. Lottiamo in ogni modo pur avendo un budget basso rispetto alle altre squadre”

Il tecnico del Sivasspor, Rıza Çalımbay, è entrato nello specifico della doppia sfida di Conference League che contrapporrà la propria squadra alla Fiorentina: “Abbiamo fatto grandi cose, vogliamo continuare in questo percorso per la Turchia, per noi, per la nostra comunità, per i nostri tifosi”.

E ancora: “Dobbiamo lottare in ogni modo possibile. Non sopravvalutiamo la Fiorentina, ci presteremo attenzione. La nostra prima partita è in trasferta e dobbiamo stare molto attenti. Giocheremo un buon calcio lì e lotteremo per il passaggio del turno con il supporto dei nostri tifosi nella partita di Sivas. Le gare europee sono una cosa bellissima. Stiamo lottando in ogni modo pur avendo un budget basso rispetto ad altre squadre”.