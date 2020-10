“Callejon da il meglio di sé negli ultimi venti metri. Europa? Ad oggi Sassuolo e Torino sono più favorite della Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a Radio Bruno Toscana: “L’inizio della Fiorentina è stato normale, inoltre direi che era necessario posticipare di un mese le valutazioni sulla squadra. A San Siro si è vista una grande prestazione, mentre con la Sampdoria c’è stato un passo indietro. Per capire il vero potenziale dei viola bisogna aspettare almeno altre cinque partite. Callejon? In Italia ha dimostrato di poter mantenere un rendimento alto per tutto l’arco della stagione, peraltro in una piazza importante come Napoli. E’ in grado di fare tutte le fasi perché ha la grande capacità di farsi trovare sempre messo bene con il corpo. Certamente però da il meglio di sè negli ultimi venti metri, e quindi se gli fai fare sessanta metri di campo lo sprechi un po’. Europa? Le concorrenti per i primi sette posti si sono tutte rinforzate, riconfermando il vecchio organico e aggiungendo pedine importanti. Se dovessi individuare una squadra che può insidiare le sette sorelle, ad oggi vedo meglio Sassuolo e Torino della Fiorentina“.

