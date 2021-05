Calvario Covid per Buso. E senza la sua guida l’Under 18 della Fiorentina rallenta

Un bel calvario quello che ha vissuto l’allenatore dell’Under 18 della Fiorentina, Renato Buso. Il tecnico è risultato positivo al Covid, così come due altri membri dello staff, poco prima delle vacanze di Pasqua e si è trascinato dietro per un bel pezzo questo problema.

Nel frattempo alla guida della squadra è stato sostituito momentaneamente da Daniele Galloppa, ma il rendimento del gruppo non è stato un granché: cinque partite e solamente due punti portati a casa dai giovani viola.

Adesso però la situazione dovrebbe tornare alla normalità: dopo un doppio tampone negativo Buso vede riavvicinarsi il ritorno in panchina. Prima di avere il via libera definitivo dovrà sottoporsi a visita medica.