Cambia ancora la vicenda Laxalt: dopo il no alla Fiorentina… tornerà al Milan!

Come sappiamo Diego Laxalt ha detto no alla Fiorentina, non convinto della formula del prestito con cui l’operazione sarebbe andata in porto. Il giocatore era dunque pronto a rimanere al Torino, ma proprio in questi minuti si è aperta per lui la possibilità di un ritorno al Milan. I rossoneri lo avevano girato in prestito a inizio stagione, ma hanno deciso di richiamarlo per colmare la partenza di Ricardo Rodrguez. Il tutto, dopo che è saltato l’approdo a Milano di Robinson dal Wigan. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.