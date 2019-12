Cambia il VAR, rimangono gli errori arbitrali: ecco quanto hanno condizionato la stagione della Fiorentina

Il campionato di Serie A 2019/20 ha portato con sé tante novità, a partire dalle nuove regole e da alcuni accorgimenti più o meno rilevanti nel protocollo VAR. Si sa, quando le cose cambiano c’è sempre da mettere in conto un periodo di assestamento, fatto di errori e fraintendimenti. Ed è proprio quello che è successo da Agosto ad oggi, con tantissimi episodi dubbi che hanno visto gli arbitri prendersi anche degli abbagli clamorosi. Ma quanto hanno influito gli errori dei direttori di gara sulla stagione della Fiorentina? Andiamo ad analizzare nel dettaglio, partita per partita, le decisioni sbagliate a favore e contro la squadra viola:

1^ giornata, Fiorentina-Napoli 3-4 (Massa): rigore inesistente concesso al Napoli. Mancata punizione dal limite concessa ai viola per un fallo su Ribery nel finale;

2^ giornata, Genoa-Fiorentina 2-1 (Giacomelli): mancato giallo a Ghiglione per un brutto fallo su Ranieri;

3^ giornata, Fiorentina-Juventus 0-0 (Irrati): Cuadrado a terra, vantaggio non applicato con i viola in contropiede. Giallo ingeneroso a Chiesa;

4^ giornata, Atalanta-Fiorentina 2-2 (Orsato): mancata espulsione per Pezzella, che già ammonito commette due falli duri;

5^ giornata, Fiorentina-Sampdoria 2-1 (Doveri): rigore concesso ai viola e poi ingiustamente tolto con il VAR, con giallo per simulazione a Sottil;

6^ giornata, Milan-Fiorentina 1-3 (Giacomelli): nessun errore da segnalare;

7^ giornata, Fiorentina-Udinese 1-0 (Prontera): mancata ammonizione a Mandragora per fallo tattico. Vantaggio non concesso ai viola con Chiesa involato verso la porta. Tocco di mano non rilevato sull’azione che porta Dragowski a salvare su Lasagna, ne nasce un corner che rischia di far subire gol alla squadra di Montella;

8^ giornata, Brescia-Fiorentina 0-0 (Calvarese): Pulgar durissimo su Dessena, potrebbe starci il rosso ma il cileno se la cava con l’ammonizione. Giallo esagerato per simulazione a Chiesa;

9^ giornata, Fiorentina-Lazio 1-2 (Guida): rigore non concesso alla Lazio per intervento di Caceres su Lazzari. Giallo mancato a Lazzari per fallo su Dalbert e a Radu per fallo su Boateng. Mancata punizione concessa alla Fiorentina per un fallo di Lukaku su Sottil, ne nasce l’azione che porta al gol vittoria di Immobile;

10^ giornata, Sassuolo-Fiorentina (Mariani): giallo esagerato a Venuti dopo pochi minuti;

11^ giornata, Fiorentina-Parma (Pairetto): mancato cartellino a Sepe, lasciato fin troppo libero di perdere tempo;

12^ giornata, Cagliari-Fiorentina 5-2 (La Penna): mancato giallo a Nainggolan e Rog per i falli su Castrovilli e Chiesa. Giallo inesistente a Castrovilli che, diffidato, gli costa la squalifica;

13^ giornata, Verona-Fiorentina 1-0 (Giua): mancato rosso a Di Carmine (poi match-winner) per gomitata su Pezzella. Manata di Bocchetti a Vlahovic, nemmeno punizione; poco dopo lo stesso Bocchetti evita un giallo sacrosanto per entrata dura su Badelj. Mancato secondo giallo a Faraoni per simulazione;

14^ giornata, Fiorentina-Lecce 0-1 (Piccinini): fallo duro di Tachtsidis su Ribery (gli costerà un lungo infortunio), nemmeno punizione. Giallo inesistente a Castrovilli che prende la palla. In generale, l’arbitro interrompe continuamente il gioco facendo la fortuna del Lecce;

15^ giornata, Torino-Fiorentina 2-1 (Giacomelli): nessun errore da segnalare;

16^ giornata, Fiorentina-Inter 1-1 (Mariani): giallo inesistente a Dalbert che non tocca nemmeno D’Ambrosio. Rosso che ci poteva stare ma non estratto per Lautaro, che colpisce volontariamente Dragowski in uscita;

17^ giornata, Fiorentina-Roma 1-4 (Orsato): due vantaggi non concessi con i viola che andavano in porta. Castrovilli ammonito ingiustamente per simulazione, e quindi possibile rigore non fischiato perché il contatto con Mancini c’è eccome.

Insomma, in generale possiamo dire che gli episodi non hanno certo giovato alla Fiorentina. Errori clamorosi, come quello sul gol della Lazio, probabilmente hanno anche condizionato la stagione viola. In generale, comunque, emerge una tendenza al cartellino facile nei confronti dei giocatori della Fiorentina. Al contrario, specialmente nelle ultime partite, essi sono stati malmenati senza che gli arbitri intervenissero in proposito. Una tendenza che speriamo veramente possa cambiare nel 2020 che sta per arrivare.